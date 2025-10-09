Image: DZT

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

この秋のアウトドアシーズン、電源不安を解消してくれるのはオールインワン・ポータブル扇風機「OBB」かもしれません。

10000mAhの交換式バッテリーを備え、一部モデルではソーラーパネルを搭載（非搭載のLEDディスプレイタイプもあり）。電源自立性を獲得し、キャンプ場でも避難所でも、涼風とLEDライトによる明るさを同時に提供してくれるアイテムをご紹介します。

電源不要の“インフラストラクチャー”

Image: DZT

まず感心するのは、10000mAh × 交換式というバッテリーアプローチです。最弱運転で約36時間、スマホを3回フル充電してなお余裕があるスタミナは、電源に不自由なシチュエーションでこそ真価を発揮してくれそうです。

バッテリー交換はタブを引くだけのワンタッチ。予備パックを携えれば数泊のキャンプでも、バッテリー計算は不要になりそう。

Image: DZT

ソーラーパネル搭載モデルでは、日照エネルギーが即座に蓄電へ転写され「これ、停電でも冷静に対処可能なのでは？」と感じずにはいられません。

使いながら蓄える循環型スタイルは、まさに「ミニ発電所 in my bag」とでも呼びたくなる便利さです。

電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機 8,030円 【数量限定27%OFF】OBB 1点 商品ページを見る

16000rpmが切り拓く風景

Image: DZT

扇風機は16000rpmで駆動し、風量はそよ風〜強風を5段階で可変。LEDディスプレイに現在のモードと残量が常時表示されるため、暗所でも操作は直感的です。

面白いのは段ごとのキャラクター。

レベル1はバッテリーの消耗を抑えられる微風、レベル3で汗ばむTシャツに心地よい風を送り、レベル5はキャンプの炭火を焚き付けるほどパワフルです。

360gのユーティリティープレイヤー

Image: DZT

首掛け・手持ち・置き型、との可変ギミックにより、料理中は首掛け、食後は手持ちで食器乾燥、夜はサイドテーブルに置いて常夜灯…といった具合に、使い道がシームレスにつながります。

本体は 96 × 69 × 102mm・360gとなっていて、パッキングの死角に滑り込むコンパクトさが魅力的。携行性と実用性の二兎を同時に射抜く設計バランスが光ります。

“UL（Ultra Light）”を凌駕する多機能主義

Image: DZT

アロマリングにティートゥリーの精油を垂らせば、森林浴をしているかのような心地よい香りに包まれます。

さらにLEDランプは、夜間の非常灯としても活躍。要するに1台3役どころか5役。荷物を極限まで削ぎたい山行でも「これだけは持っていく」と感じさせる有用感があります。

Image: DZT

軽量化至上主義“UL”に、香りと光と涼風という余白を加えることで「機能は最小限で良い」という固定観念を軽やかに裏切ってくれるのが「OBB」。香り・光・風が三位一体となって、五感をチューニングする贅沢は、体験すると後戻りできません。

熱を味方に変えるデバイス

左：LEDディスプレイタイプ、右：ソーラーパネルタイプ Image: DZT

「OBB」は、発電・蓄電・送風のトライアングルを成立させるだけでなく、重さも価格も過度に盛らず、使い勝手に知恵を振り切った設計は拍手モノ。停電時、キャンプ、退屈なデスクワーク…どのシーンでもこの1台を、備えておいて損はないでしょう。

「OBB」のスペック詳細は以下からチェック。ぜひご自身の目で確認してみてください。

電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機 8,030円 【数量限定27%OFF】OBB 1点 商品ページを見る

＞＞電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機

Image: DZT

Source: CoSTORY