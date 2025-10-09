ボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京都渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で１日店員を務めた。実際に店舗に立ち、品出し、商品陳列、販促のポップ作りなどを行い、レジ打ちの際には買い物客にフランクに話しかけたという。「バイトをしたことがなかったので、すごく大変だったが、いいトレーニングになった」と笑った。

１１月２４日には東京・江東区のトヨタアリーナ東京で開催されるＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝との大一番を控えている。世界初挑戦まで４６日という異例のタイミングでの仕事体験イベントとなったが、「自分的にはプラスしかない。格闘技とか（自分の）仕事だけをやっていても成長しないと思っている。他の文化に触れたり、今までにない発見や刺激はプラスになる」とうなずき、アンチから批判される可能性に対しては「やることはやってますから。文句を言われる筋合いはない。練習はしてますから」と一蹴した。

ただ、試合に向けては既にスパーリングの時期に入っており、メキシコから来日した４人のパートナーに加え、今週中には９月に武居由樹（大橋）を撃破して王座に就いたＷＢＯ世界バンタム級王者クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝が合流するという。さらに、この日のスパーリングで大きな手応えを得たことを明かし「今日、人生で初めての手応えのパンチを打てた！」と興奮気味に激白した。

「今までは打とうと思って打ったパンチだったが、勝手に体が動いて伸びた。これだったら（相手が）倒れてるなというパンチを打てた感覚が何回もあって、いい収穫があった」。ラウンド間のインターバルには、帝拳の本田明彦会長に「人生イチが出ました！」と思わず言ったと明かし、「テンションが高い。たまたま打てたんじゃなく、打てた理由がわかる。（だから今）こんなことをしている場合じゃないんですよ（笑）」と、本音交じりのジョークで笑いを誘った。