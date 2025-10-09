「おしゃれ苦手」な人こそ“この1枚”！【しまむら】40・50代の味方♡「優秀ベスト」

さっと羽織るだけでコーデに奥行きを与えてくれる“ベスト”。さりげなくこだわったデザインの1枚があれば、いつもの着こなしがぐっと垢抜けます。40・50代に似合うデザインを探す中で見つけたのは【しまむら】で展開する「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のベスト。カットデザインやティアードデザインなど、ほんのり甘さを効かせたディテールが魅力で、毎日のカジュアルコーデの心強い味方になってくれそうです。

レース風のカットが高見えポイントに

【しまむら】「ベスト」\1,419（税込）

繊細なカットデザインが、カジュアルな中に上品なムードを呼び込んでくれそうな1枚。薄手 & シンプルな丸首なので合わせやすく、Tシャツやブラウスの上にさっと羽織るだけで旬顔に。ほんのりフォークロアムードも感じられるこのベストは、トレンドのデニムパンツとも好相性。さらに、甘めのワンピースに羽織ってもサマになる、着回し力にも期待ができるアイテムです。

さりげない甘さが可愛いフードベスト

【しまむら】「ティアードベスト」\1,639（税込）

カジュアル派の大人女性にもぴったりなのが、こちらのフード付きベスト。背面のティアードデザインが特徴的で、ラフな中にも遊び心のある甘さをプラスしてくれます。裾がやや広がるシルエットで、体型カバーにも貢献してくれそう。インナー次第でロングシーズン使える、頼れる相棒になってくれるかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M