自民党の高市早苗新総裁が９日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）に生出演した。

東京・永田町の国会記者会館で大越健介キャスターのインタビューに応じた高市氏は「連立を２６年間組んできた公明党との意見の違いを総裁として、どう受け止めてますか？」と聞かれると、「去年の衆院選にしても今年の参院選にしても自民党の不記載の問題がございました。政治に対しての信頼が損なわれた。その責任は重々、感じております」と、まず口にした。

「ですから連立を組んでいただいている公明党の皆さんにもご迷惑をおかけしたんだろうと。それはよく分かります。なんで不記載があった議員を推薦したんだっていう声があったことも聞きました。連立相手にも迷惑かけたと思っています」と続けると「ここで連立を解消するというお話は別に一度も直接うかがっておりませんけれども、ただ総裁も代わったということでの連立協議、前提として政策協議があるというのは承知をいたしております」とした。

「総裁選の最中から申し上げておりましたが、２６年、かなりキツい時も一緒にやってきましたし、私自身も特に児童ポルノ禁止法の改正、あの大変な作業でしたが、私が自民党側の代表として出て、かなり難しい法律を力を合わせて成立させた長い実績も共に戦ったこともありますので、自公連立を基本として考えたい。それは私の願いです」と話した。