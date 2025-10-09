１１月２４日にトヨタアリーナ東京で行われるプロボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で世界初挑戦する同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京・渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で「一日店員」に挑戦。“那須川店員”として、品出しやレジ打ちを行った。

その後は１００人のお客様を相手にトークイベントを開催。ドン・キホーテのテーマソング「ミラクルショッピング」で登場した那須川は、「スタッフの方にいじられて、心も鍛えられた」と笑顔を見せ、「品出しは単純なようで難しい。物を取る時とか、ほぼジャブですから。体全部行っちゃうと（パンチを）もらうんで。出して引く。これ、ジャブだと」と働きながらもボクシングの着想をつかんでいた。試合直前ではあるが「自分的にはもうプラスしかないですね。格闘技だけじゃなく仕事もそうだが、そのことだけやってても成長しないなと思う。他の文化に触れたりとか、その動作をやるまでにどういう発想で物事をやるかっていうのが大事。品出しのジャブではないが『あ、これ何かに使えるんじゃないかな』とか色んな発見がプラスになる」と強調した。

ドン・キホーテ出勤前には、所属ジムで７ラウンドのスパーリングを行ったという。「きょう、人生で初めてのパンチを打てた。今までにない感覚だった。打とうと思って打ったパンチではなく、勝手に体が動いて伸びた。これだったら倒れてるなっていうパンチを打てた感覚だった。いい収穫があった」と報告した。

現在は４人のメキシコ人パートナーとスパーリングを行っているが、近日中に、武居由樹（大橋）を下してＷＢＯ世界バンタム級王者となったクリスチャン・メディナ（メキシコ）も来日し、パートナーに加わる予定だ。

同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦へ「世の中的には負けるんじゃないかと言ってくれている人が多いが、自分の中でここからが勝負だと思っている。本当に期待してもらっていい。何事にも１００％はないが、１００％に近づけるために一日一日を過ごしている。どんな結果になっても受け入れる自信はある」と決意。井上拓の印象について「本当にザ・ボクシングだなと。ボクシングといったら井上尚弥・拓真兄弟」と語り、「もともと日本が作ってきたボクシングを、ちょっと違う角度から那須川天心として戦って、しっかり勝ちにいきたい」と勝利を誓った。