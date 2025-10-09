JR東日本によりますと、横須賀線は東戸塚駅での人身事故の影響で、全線での運転を見合わせていましたが、午後10時35分ごろに運転を再開しました。

また、この影響で運転を見合わせていた東海道線と湘南新宿ラインも運転を再開しています。