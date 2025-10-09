ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR横須賀線が運転再開 【速報】JR横須賀線が運転再開 【速報】JR横須賀線が運転再開 2025年10月9日 22時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、横須賀線は東戸塚駅での人身事故の影響で、全線での運転を見合わせていましたが、午後10時35分ごろに運転を再開しました。また、この影響で運転を見合わせていた東海道線と湘南新宿ラインも運転を再開しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 「多いときは9割外国人」京都観光、日本人はどこに？中心部から離れた「山科」「高雄」が人気【Nスタ解説】 「権力闘争だから…」高市“新執行部”に批判の声 “自公連立”には暗雲 問題は「政治とカネ」か【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 葬儀, 伊東市, 海, ホテル, 仏壇, マンション, 鎌倉, 長野, リハビリ