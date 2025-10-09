『ウルトラマンティガ』FAVORITE SCULPTORS LINEに怪獣工場 原型製作の「ガタノゾーア」が登場
プレックスは、『ウルトラマンティガ』より「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ガタノゾーア」(91,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日10時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定 「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ガタノゾーア」(91,300円)
有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINEに、『ウルトラマンティガ』より、怪獣工場 原型製作の「ガタノゾーア」が登場。
3000万年前に超古代文明を滅ぼした元凶。圧倒的な力でウルトラマンティガを苦しめ、世界を絶望の闇で覆いつくした。
その邪神ガタノゾーアの禍々しいデザインを怪獣工場が全高約34cm、全長62cmの大迫力サイズで見事に立体化。ウルトラマンティガの前に立ちはだかる強大な闇を是非圧巻のサイズで体感してみたい。
（C）円谷プロ
