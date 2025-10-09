¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡¡£±£°Æü¤Î¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¸þ¤±¡¢¿û¡¢´ßÅÄÎ¾¸µ¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡ÅÞÆâ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï£¹Æü¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¡¢´ßÅÄÎ¾»á¤Ë¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï£·Æü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äàÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë³«¤¤¤¿Ãæ±û´´»ö²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ±û´´»ö²ñ¤Ç¤Ï¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë´Ø¤·»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£°Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÏÀÆÆ£ÂåÉ½¤ËÂÐ±þ¤ò°ìÇ¤¡£¹â»Ô»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©°Ý»ý¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤¹¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¿û¸µÁíÍý¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¶¯¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤¬Ê§¤·¤ç¤¯¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÃæ±û´´»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¡ØÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤¬¸øÌÀÅÞ¤È»öÁ°¤Ë¶¨µÄ¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ê¤ã¡¢¸øÌÀÅÞ¤À¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»á¤Ë¤ª¤´¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÀÆÆ£»á¤È¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
