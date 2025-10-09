「体液、吸ってもらえば？」義母の冗談、度を超えすぎてて笑えない【ママリ】

私が気にしすぎなの？義母の冗談が全く笑えない

私の気にしすぎ？義母の冗談について



義母の冗談はたまに度が過ぎてるんです。

私の結婚記念日がクリスマスなんですが「クリスマスが結婚記念日って笑笑親戚中で大笑いしたわ笑傷ついちゃったらごめんね～笑」とメールしてくるような人です。



そんな義母が先日LINEをしてきて、たわいない会話をして私が「5キロ太ったんですよね～」って話をした後に、カメムシが今年大発生してるという話になりました。

すると「痩せるためにカメムシに体液吸ってもらったら？」「カメムシ臭いからセミでもいいかもねー」と言われドン引きしました。



また義母の冗談か…と流せたらよかったんですが、魚の小骨のように引っかかっており正直気持ちが悪いです。



お義母さんからのLINEって、気を遣うことが多いですよね。たとえ何気ないやりとりでも、「その言い方、ちょっと引っかかる…」と感じた経験のあるママも少なくないでしょう。この記事では、お義母さんからまったく笑えない言葉をかけられ、返答に困ってしまった投稿をご紹介します。冗談なのか、嫌味なのか、それとも単に笑いのツボが合わないだけなのか。

確かに、冗談をいっているのか、嫌がらせなのかわかりにくい紙一重な発言をするお義母さん。ただ、冗談だから何を言っても許されるわけではないですよね。



お義母さんの発言がウケないこと、むしろ気分が害することをやんわり伝えてもいいと思うのですが…。相手がお義母さんなだけに言葉選びが難しいですね。

意味が分からない、スルー、終わらせるなど寄せれた辛辣コメント

お義母さんから送られてくる冗談ともとれるけれど、不快しかないコメントに悩む投稿者さんに、ママリユーザーから意見が寄せられました。

それは冗談とは言わないと思います。

まず私ならラインなんてしないです。

来たとしてもやる事あるので失礼します～で終わらせますね。

何言われてもそうなんですね、話題に上がって光栄です😊では。

って感じです。

大笑いするポイントはどこですか？笑

私だったら「そんなに面白いですか？気まずいから親戚には会えないです🥺」

虫の発言は「本当に虫とか食べれる人いますもんね、私は苦手です😵‍💫」 と返します。

すっごい想像を巡らせたんですが、親戚でしたら幼い頃の旦那さんを皆さん知ってるでしょうから、「あのやんちゃ坊主がクリスマスを結婚記念日をする(ロマンチックな事する)なんてね😆」みたいな事なのかなって想像しました！でもみんなで大笑いまで行くか？って感じだし、それをわざわざLINEするかなー？ふつー。

カメムシは、葉っぱとか果物とかに口を刺して吸うから、そこから…とか…？🤔



うーん、めっちゃ頑張って考えたけど、

義母さんのLINEの文になる発想までは行きつきませんでした。。😬💧



冗談を言うならちょっと意味の通じるものにして欲しいです…



「えっとすみません💦意味が良く分からないのですが…😣」って返すか、

「そうですか😊」

でスルーするかのどっちかですかね💧



笑いのツボが合わないことって、実際ありますよね。悪気はなかったのかもしれませんし、相手にどう伝わるか考えずに思ったことをそのまま口にしてしまう人もいます。とはいえ、大人としての発言と考えると、やはり失礼に感じることもあります。



「笑えない」「意味が分からない」と感じたなら、その気持ちをはっきり伝えてもいいのではないでしょうか。伝えることで、相手が自分の言葉を見直すきっかけになるかもしれません。



もし本当に冗談として言っていたのなら、思った反応を得られなかったことで、次はもう少し気の利いた言い方を考えてくれるはず。どうか今回の出来事が、お二人の関係に深い溝を作らないことを願います。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）