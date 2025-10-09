ボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京都渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で１日店員を務めた。実際に店舗に立ち、品出し、商品陳列、販促のポップ作りなどを行い、レジ打ちの際には買い物客にフランクに話しかけたという。「バイトをしたことがなかったので、すごく大変だったが、いいトレーニングになった」と笑い、女性の先輩スタッフからは厳しく指導を受けたり、ボケをいなされたというが、「そういう（毅然とした）方が好きなので、世界観がいいなと。こういう人がドンキを支えてるんだな」と見聞を深めた様子だった。

１１月２４日には東京・江東区のトヨタアリーナ東京で開催されるＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝との大一番を控えている。世界初挑戦まで４６日という異例のタイミングでの仕事体験となったが、「自分的にはプラスしかない。格闘技とか（自分の）仕事だけをやっていても成長しないと思っている。他の文化に触れたり、今までにない発見や刺激はプラスになる」とうなずき、アンチから批判される可能性に対しては「やることはやってますから。文句を言われる筋合いはない。練習はしてますから」と一蹴した。

その後、店舗で買い物をしたファン１００人限定のトークイベントも行った。「（ボクシング転向）８戦目での世界挑戦で、世の中的に負けるんじゃないかと言われているが、こっからが勝負。今回の試合で本当に期待してもらっていい。１００％勝てるかと言ったら何事にも１００％はないが、なるべく１００％に近づけるように毎日やっている。どんな結果になっても受け入れる自信がある」と決意表明し、対戦する拓真に対しては「“ＴＨＥボクシング”だなと。日本でボクシングといえば井上尚弥、井上拓真の井上兄弟だが、違う角度から那須川天心が戦って勝ちたいというイメージ」と闘志を燃やした。