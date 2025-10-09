¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Û£Ã£É£Í£ÁÅÜ¤ê¤Îà¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁÀë¸Àá¡Ö¤ªÁ°¤È¤Î»î¹ç¤¬¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ä¡ª¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂ¤Î¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤«¤é½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£Ã£É£Í£Á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬ÅÜÈ±Å·¡£¤½¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤ËÃÄÂÎ¤òµî¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬ÃæÅè¾¡É§¤Î½Å¤¤½³¤ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤Ç÷¤Ç¤³¤ì¤òÂÑ¤¨È´¤¯¤È½³¤êÂ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤Ê¤ÉÈ¿·â¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬¸¶Çú¸Ç¤á£²Ï¢È¯¤«¤éÌÔ¸×¸¶Çú¸Ç¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç´¿´î¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î£Ç¡½£Ò£Å£Ø¡¢¿·²¦¼Ô¤Ï¤³¤Î²¶¡¢¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤À¡ª¡×¤È´¿´î¡£¤½¤·¤Æ£±£±·î£³Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤ò£Ö£±Àï¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë£Ã£É£Í£Á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤ËÊ°ÅÜ¤ÎÉ½¾ð¤Î£Ã£É£Í£Á¤¬ÅÐ¾ì¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤Î¤ä¤êÊý¤ä¤Ê¡£ÌÌÇò¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡£Éé¤±¤¿Êý¤¬ÂàÃÄ¤ä¡£¤ª¤Þ¤¨ÀÕÇ¤¤È¤ì¤è¡£¥Ü¥±¤¬¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡×¤ÈàÇÔ¼ÔÂàÃÄ¥Þ¥Ã¥Áá¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢£Ã£É£Í£Á¤ÏÅ´ºô¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÅê¤²¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¡¢¹Í¤¨Ä¾¤¹¤¾¡£¤ªÁ°¤È¤Î»î¹ç¤¬¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ä¡ª¡×¤È¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º£±£±·î£³Æü¤ÎÂç²ñ¤ò£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÊâÅª¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Ã£É£Í£Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²¶¤ÏÁ´¤¯ÈÝÄê¤»¤º¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬²¶¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤â²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¡Ä¡¢¤¤¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶ìÇº¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢²¿Æü¤«Á°¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃ¯¤«¡¢Î¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡£¤½¤ì¤Ïº£Æü¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÅçÃ«¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¡¢²¶¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Î¤ä¤êÊý¤ä¤«¤é¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¡¢¤É¤³¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤é¡¢¸«¤Æ¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢°ã¤¦¤ï¤±¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤£Ã£É£Í£Á¤Ï¡Ö£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø»Å³Ý¤±¡Ù¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡£²¶¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø»ÅÂÇ¤Á¡Ù¤ä¤«¤é¡£³°ËÙ¤«¤é¸Ç¤á¤ë¤ó¤ä¤í¡£¤¨¤¨¤ä¤Ê¤¤¤«¡£¤Û¤Ê¤Í¡×¤ÈÂàÃÄ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤éÃî¤±¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ä¤¾¡£¿Í´Ö¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¤¿¤À¡¢²¶¤âÍèÇ¯£²£¹Ç¯¡¢£´£¹ºÐ¡££³£°¼þÇ¯¡¢£µ£°ºÐ¤Èà½ª³èá¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡££²£¸Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤À¡£¤³¤ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£