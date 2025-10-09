バレーボール男子の国際親善試合で戦ったイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャと、日本の大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーが熱戦から一夜明けた９日、イタリア“スポーツデイ”にちなんでイタリア大使館（東京都港区）に招かれた。

セリエＡで３季プレー経験のあるサントリーの主将・高橋藍は大使館の関係者との対談で「Ｂｕｏｎａｓｅｒａ ａ ｔｕｔｔｉ（皆さんこんばんは）」と流暢（ちょう）なイタリア語であいさつ。７日、８日のペルージャとの国際親善試合では２連敗したが、多くの刺激が入った様子。ＳＶリーグの優勝トロフィーを横目に「イタリアリーグは各国のトップ選手がそろう、非常にレベルの高いリーグだった。日本のリーグもイタリアリーグを超せるぐらい強いリーグにしていきたい」と決意を新たにした。リーグ２季目は２４日の大阪Ｂ戦（兵庫）で幕を開ける。

サントリーのミドルブロッカー・小野寺太志は「世界の強豪クラブのペルージャと対戦できたことはチームとして、個人としてもうれしく思う。プレシーズンマッチでしたが２敗したので、世界クラブ選手権でリベンジしたい」と決意。加入１季目のリベロ・小川智大は「ペルージャと戦うことができて僕自身も、チームとしてもいい経験になった。欧州王者はとても高さ、パワーがあり、国内では感じることができない強さを感じることができたのでいい経験になりました」と充実の表情を見せた。