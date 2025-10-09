お笑いコンビのシソンヌ・じろうさん（47）と長谷川忍さん（47）、染谷将太さん（33）の3人が8日、飲料メーカーのPRイベントに登場。“常連”にちなんだトークで盛り上がりました。

通いたくなる店の特長について聞かれた長谷川さんは、「迎え入れてくれるような雰囲気のお店っていうのは、常連さんになりたいし憧れるというか、行きたくなるお店ですかね」と明かし、「女将さんにやわらかい人がいてくれると常連さんになりやすいというか。店主は寡黙でいいんですけど、女将さんがうまいことつないでくれるみたいな。そういうお店なんかも結構好き」と、話しました。

また、染谷さんが東京・有楽町にある東京交通会館によく行くことを知っていた長谷川さん。「うちの相方も俺も行くんですよ」と明かすと、じろうさんが「ちょうど昨日行きました、東京交通会館。東京交通会館の話、1時間してもいいですか？」と、まさかの提案。「いや、いい！」と、じろうさんを制止する長谷川さんですが、「すごくおいしいご飯屋さんがあるんですけど、女将さんもかわいらしくて、店主さんもよくて。ものすごくオススメなんで、ぜひ」と、コンビで共に東京交通会館への“愛”を見せました。

東京交通会館への“愛”は止まらず、今度はじろうさんが「何でもあります。東京交通会館は。いろんなお店があります」とコメント。長谷川さんも「そこで、最後いろいろ買っていくのもいいですよね」と、東京交通会館の魅力を伝えました。

シソンヌと染谷さんが登場したのは、角ハイボール presents『はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro』のオープニングイベントです。