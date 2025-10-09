【MLB】ヤンキース2ー5ブルージェイズ（10月8日・日本時間10月9日／ニューヨーク）

【映像】松井秀喜、豪快ストライク投球

10月8日（日本時間10月9日）に行われたアメリカン・リーグ ディビジョンシリーズ第4戦、ニューヨーク・ヤンキース対トロント・ブルージェイズの一戦を前に行われた始球式に、かつてヤンキースで活躍した松井秀喜氏が登場。見事な豪快投球を披露し話題となっている。

この日、地元ファンの大歓声に包まれながらユニフォーム姿でグラウンドに登場した松井氏は、笑みを見せながらマウンドに立つと、キャッチャーのJ.C.エスカラに向けて投球。フォーム的には力を抜いてのものであったものの、現役を退いて既に久しいとは思えぬ力あるボールを投じ、スタンドのファンを喜ばせることとなった。こうしたレジェンドOB松井氏の好投球とは裏腹に、ヤンキースは先発キャメロン・シュリトラーがブルージェイズ打線を抑えきれずに4失点。打線も繋がりを欠き、終戦となったが、こうした松井氏の姿と、ヤンキースの戦いにファンからは「声援エグい」「めっちゃ愛されてる」「いい球投げるな」「イチローとやってるから現役感ある」「ミスター・オクトーバー」「そしてジンクス継続www」「なぜ勝てない？w」「なんで負けた…！？ 」「松井さん何も悪くないけどな…」「ゴジラの呪い？w」「レジェンドを翌年クビにしたから」「マジで1度も勝ててないの笑うしかない」「バンビーノの呪いみたいでカッコいい」といった様々な反響が巻き起こることに。

ヤンキースといえば、かねてよりファンの間では松井氏が始球式に登場するとなぜか勝てないというジンクスが広まっており、昨季も松井氏が登場したワールドシリーズで敗北を喫している。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images