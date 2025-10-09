Novel Core、メジャーデビュー5周年記念で＜BMSG FES’25＞披露曲の過去ライブ映像を順次公開
Novel Coreが＜BMSG FES’25＞でパフォーマンスした楽曲の過去ライブ映像を10月から11月にかけて自身のYouTubeチャンネル”にて順次公開することを発表した。
第1弾となる本日は、1月14日リリースの最新アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』豪華盤に収録予定の「“BACK TO AGF” TOUR 2025（2025.07.27）at CLUB CITTA’」公演の映像から、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITSと共にオープニングを飾った「A GREAT FOOL」を先行公開。
ライブ映像は、下記スケジュールにて全6曲を順次公開予定。過去のどの公演から公開されるかはシークレットとなっている。
【YouTube公開スケジュール】
第1弾 10/09(木) 20:00「A GREAT FOOL」
第2弾 10/11(土) 20:00「SHIKATO!!!」
第3弾 10/18(土) 20:00「SOBER ROCK」
第4弾 10/23(木) 20:00「RULERS」
第5弾 11/01(土) 20:00「HAPPY TEARS feat. Aile The Shota」
第6弾 11/11(火) 20:00「C.O.R.E」
◼︎リリース情報
New ALBUM『PERFECTLY DEFECTiVE』
2026年1月14日(水) 発売
予約 : https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
New Single「DiRTY NASTY」
2025年10月8日(水) 配信
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/DiRTYNASTY
◼︎ツアー情報
＜BABiES AGAiN TOUR＞
2025年10月16日(木) 東京 ※SOLD OUT
会場：渋谷 WWW X (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
2025年10月22日(水) 愛知 ※SOLD OUT
会場：名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (12:00〜18:00)
2025年11月12日(水) 東京 ※SOLD OUT
会場：渋谷clubasia (OPEN 18:00 / START 18:30)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
関連リンク
◆Novel Core オフィシャルサイト
◆Novel Core オフィシャルX
◆Novel Core オフィシャルInstagram
◆Novel Core オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Novel Core オフィシャルTikTok