“ポスト・アナベル”怖すぎる赤ちゃん人形“スージー”が衝撃デビュー『死霊館 最後の儀式』呪いの本編映像第2弾
「死霊館」ユニバースの完結編『死霊館 最後の儀式』（10月17日公開）より、“ポスト・アナベル”と称される恐怖の赤ちゃん人形スージーが登場する呪いの本編映像第2弾＜怖すぎ！スージー人形編＞が解禁された。
【動画】『死霊館 最後の儀式』呪いの本編映像第2弾＜怖すぎ！スージー人形編＞
「死霊館」ユニバースの9作目にして完結編となる今作は、シリーズの生みの親であるジェームズ・ワンとピーター・サフランがプロデューサーを務める。監督は、前作の『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』をはじめ、『ラ・ヨローナ 泣く女』『死霊館のシスター 呪いの秘密』を手掛け、ユニバース後期を支えたマイケル・チャベス。さらに、シリーズを通してウォーレン夫妻を演じてきたベラ・ファーミガとパトリック・ウィルソンが、エド＆ロレイン・ウォーレン役で続投する。
9月5日から北米で公開されメガヒットを記録している本作は、公開5週目でも週末興収ランキング5位内をキープし続け、全世界興行収入は4.6億ドルを突破。「死霊館」ユニバース作品（全9作品）として、最終章にして最大のヒット作品となり、驚異的な記録を更新し続けている。
10月17日の公開まで、毎週木曜日の夜に戦慄の恐怖映像を“お祓いなし”で解禁していく呪いの本編映像。先週のアナベル人形が迫り来る第1弾に続き、この度“ポスト・アナベル”と称される人形スージーが登場する第2弾＜怖すぎ！スージー人形編＞の映像が解禁された。
スージーは、ツインテールがトレードマークの赤ちゃん人形。愛らしい外見とは裏腹に、観る者を凍り付かせる最恐の存在感を放つ。
今回の映像は、事件の舞台となるスマール家でのあるシーン。一家の末娘が、お気に入りのおしゃべり人形＜スージー人形＞を、声を頼りに探し回る場面から始まる。幾度も繰り返し発せられる、「ママ、ママ」という、ママを呼ぶ薄気味悪い声。辿り着いた先は、呪いの鏡が置かれている姉の部屋だった。「どうしてここに？」と不審に思い近づくと、そこで横たわっていたスージー人形が突如自力で起き上がり、さらにはひとりでに宙に浮かび上がる…！
恐怖のあまり後ずさりする末娘が呪いの鏡を覗き込むと、そこには確かに、浮遊する人形が。そして背後に気配を感じ振り向くと、スージーを抱え、満面の笑みを浮かべる白髪の老婆が佇んでいた…！ その不気味度MAXな笑みが、観る者に深いトラウマを刻み込む。
なお公開日前夜となる来週16日の22時からは、“とっておき”の呪いの本編映像を解禁する予定。そして17日から、いよいよ全国214の劇場・375スクリーンで公開。全世界でのヒットを受けて、シリーズ最大規模の上映劇場・スクリーン数で日本全国に恐怖の呪いを届ける。
映画『死霊館 最後の儀式』は、10月17日より全国公開。
