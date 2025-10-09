無事におやつを食べられるのか……！？ YouTubeチャンネル「子猫のキキが紙袋からおやつをもらう！Sleet kitten」では、おやつを取ろうと奮闘する子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて賢いね！」の声が続出しました。

小さな穴に頭を突っ込んで…

注目を集めたのは「子猫のキキが紙袋からおやつをもらう！Sleet kitten」という動画。子猫の「キキ」が、紙袋に入れられたおやつを一生懸命取ろうとしているシーンからスタートします。

紙袋に開いた小さな穴に頭を突っ込んで、中の様子をうかがうキキ。おやつに近づこうとすると紙袋が動いてしまい、なかなか思うようにはいきません。紙袋の小さな穴に頭を突っ込んで動き回る姿がかわいらしいですね。

おやつを取ろうと頑張っていると、顔がすっぽりと入ってしまいました。顔が出せなくなって少しびっくりしているキキですが、それでもおやつは気になる様子。顔が全部袋の中に入ってしまうほど、どんどん奥まで突っ込んでいきます。

なかなかおやつが取れないのか、紙袋に顔を突っ込んだまま右往左往しているキキ。気になって中をのぞくと、かわいい姿が映し出されました。紙袋に顔をすっぽりはめたまま、真剣なまなざしでおやつ探しをしています。「絶対に食べるのニャ…！」というやる気が伝わってくるシーンですね。

小さな穴から顔が抜けたキキは、ここで紙袋の開口部に気が付きます。ゆっくり慎重な足取りで紙袋の中へ。ついに、顔だけしか入れられなかった紙袋に全身で入ることができました！

悪戦苦闘の末に見事、紙袋の中のおやつを口にすることができたキキ。視聴者からは「キキは賢い子だね」「とっても愛らしいよ」といったコメントが届いています。おやつをゲットするために奮闘するキキの姿を、ぜひ動画でチェックしてみてください。