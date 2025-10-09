¡ÚÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¡È·ø¼é¡É¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤«¡ÄE-1ÁÈ¤ÎÁáÀî¡õ°ÂÆ£È´Å§¤òÍ½ÁÛ¡¢½é¾·½¸ÀÆÆ£¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26³«Ëë¤Þ¤ÇÌó8¥«·î¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÆîÊÆÀª¥Û¡¼¥à2Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ë¤Æ¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ20Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡9·î¤ÏËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡Ê0-0¡¿¢¤¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ê0-2¡¿¡ü¡Ë¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯10·î°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿º£Ç¯3·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¡Ê0-0¡¿¢¤¡Ë¡¢6·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¡Ê0-1¡¿¡ü¡Ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£²þÁ±¤ÏµÞÌ³¡£¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤¦³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢ÆÀÅÀ¤¬¤¦¤Þ¤¯Ã¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¤ò¿¶¤ë¤È¤«¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È°Õ¼±²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Âç²ñ¤Ö¤ê9²óÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤òÄÏ¤ó¤À¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¡¢Í½Áª18»î¹ç¤òÀï¤¤7¾¡7Ê¬¤±4ÇÔ¡¦14ÆÀÅÀ10¼ºÅÀ¤Î5°Ì¡£ÆÀÅÀ¿ô¤ÏÆîÊÆÍ½Áª¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¥¿¥¤¤Î°ìÊý¡¢¼ºÅÀ¿ô¤Ï¼ó°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÈÊÂ¤Ó2°Ì¤È¡ÈÅê¹âÂÇÄã¡É¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÆÃ¤Ë2024Ç¯8·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß¤Ï¡¢6¾¡5Ê¬¤±1ÇÔ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ä¤ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ä¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¯¡£¡Ö·ø¼é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤éÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ï9ÈÖ¤ò¿·¤¿¤ËÇØÉé¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Î¸ÀÍÕ¡£9·î¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢·ø¼é¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½ Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¸ø¼°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¾ïÏ¢ÁÈ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀÆü¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÊÔÀ®¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Å¨¾¤Î¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤â¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¸å¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆüÃ¯¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥óÍ½ÁÛ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°Îý½¬¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï·ç¾ì¤¬Ç»¸ü¡£24Ì¾¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡GK¤ÏÁáÀîÍ§´ð¤òÈ´Å§¤·¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï±¦¤«¤éÅÏÊÕ¹ä¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÁáÀî¤È°ÂÆ£¤Ïº£Ç¯7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Îµ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸CB¤ËÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÄÊÑ¤¹¤ë4¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÃæÈ×¤ÏÅÄÃæÊË¤ÈÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½é¾·½¸¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¤Çº¸¥·¥ã¥É¡¼¤ËÁêÇÏÍ¦µª¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆ²°ÂÎ§¡¢ºÇÁ°Àþ¤ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°ÁÈ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀè½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¡¢6Æü¡¦7Æü¤Ë¤«¤±¤Æµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë²Ã¤¨¤¿³¤³°ÁÈ¤ÎÃ«¸ý¡¢ÅÄÃæ¡¢Æ£ÅÄ¡¢ÀÆÆ£¡¢Æ²°Â¤Ï6Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡Ê¢¨Æ±Æü¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼¼Æâ¤Ç¤ÎÄ´À°¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7Æüµ¢¹ñÁÈ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÁáÀî¡¢Ë¾·î¡¢ÁêÇÏ¤Î¹ñÆâÁÈ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¸«¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤ò¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
