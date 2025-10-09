峯岸みなみ、娘とのほのぼのツーショットを公開！ 1歳で「念願の（？）牛乳デビュー」を報告
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは10月8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘とカフェを訪れた時の様子を公開しました。
【写真】峯岸みなみ＆「念願の（？）牛乳デビュー」を果たした1歳娘
「生後5ヶ月から通ったコーヒー屋さんで」峯岸さんは「生後5ヶ月から通ったコーヒー屋さんで念願の（？）牛乳デビュー」とつづり、娘とのツーショットを投稿。娘に牛乳を飲ませる様子と、娘の口元が牛乳で汚れてしまった様子の2パターンの写真を公開しました。ほのぼのと親子の時間を過ごせたようです。
8月で結婚3周年8月14日の投稿で「8月12日 、結婚3周年でした」と報告した峯岸さん。娘と夫で東海オンエアのてつやさんと撮影した家族写真も公開しています。夫婦は赤と青のジャージ、娘は熊の着ぐるみのような服を着用した姿に、ファンからは「完全にギャグマンガ日和」「めちゃくちゃいい写真すぎて泣きそう」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
