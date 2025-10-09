漫画『NANA』の連載25周年を記念して、アパレルブランド『ヴィヴィアン・ウエストウッド』と作者・矢沢あいさんのコラボレーションが発表されました。8日に更新されたブランドのSNSには、『NANA』とのコラボを思わせる動画が投稿され、話題になっていました。

偶然出会った、同い年で同じ名前を持つ小松奈々と大崎ナナの友情や恋、挫折、成長が描かれた『NANA』。作中で登場人物がヴィヴィアン・ウエストウッドの服を着用していることも注目されていました。

『NANA』が連載から25周年という節目に、矢沢さんが描き下ろしたのは、オムニバス再編集版としてシリーズ初期の第1巻と第2巻が収録される限定版『NANA 25周年記念エディション第1巻：ヴィヴィアン・ウエストウッド版』のカバーデザインです。

ヴィヴィアン・ウエストウッドとコラボしたカバーデザインには、小松奈々と大崎ナナがヴィヴィアン・ウエストウッドのファッションを身にまとった姿が描かれています。

日本では、10月31日からヴィヴィアン・ウエストウッド青山、および心斎橋のブティックにてそれぞれ限定販売されるということで、アメリカやイギリスでも販売される予定です。