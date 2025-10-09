10月9日、大井競馬場で行われた交流G2・東京盃（ダ1200m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキが交流重賞3連勝を決めた。直線で抜け出す時の脚は速く、あっという間にライバルを置き去りにすると、そのまま余力十分にゴール板を駆け抜けた。1番人気のドンアミティエは4着に敗れた。

1着 ヤマニンチェルキ

中村直也調教師

「古馬相手に少し厳しいかなと思っていたのですが、しっかり勝ってくれて良かったです。一歩目だけ出負け加減だったのですが、すぐに勢いがついて、十分対応できる位置で追走できたので良かったと思います。ジョッキーが上手に内に潜り込んでくれて、４コーナーを回ってくる時に手ごたえがあったので、そのまましっかり脚を使ってくれれば良いなと思いました。特別なことはしていないです。馬の体調を整えることだけを考えて調教してきました。どこに行ってもややこしいところは出さず、馬屋などでもリラックスしているので、そういったところが良いところだと思います。スピードがあるので、1400ｍはある程度抑えないといけないところが出てくるのですが、1200ｍならスピードでそのまま押し切ってくれる感じです。（次走の予定は）この後、馬の状態を確認してからになりますが、JBCスプリントを頭に入れながら考えたいと思います。この馬は北から南まで、色々なところで頑張って走ってくれているので、この後もしっかり結果を出せるように調整していきますので、応援よろしくお願いいたします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月9日、大井競馬場で行われた11R・東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）が快勝した。2馬身差の2着に4番人気のクロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）、3着に3番人気のサンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）が入った。勝ちタイムは1:10.7（良）。

1番人気で坂井瑠星騎乗、ドンアミティエ（牡5・栗東・今野貞一）は、4着敗退。なお、10番のトーセンサンダーはスタートで落馬し、競走中止となっている。

【東京盃】岩田望「まだまだ強くなる」ヤマニンチェルキが交流重賞3連勝

東京盃・ヤマニンチェルキと岩田望来騎手 (C)Hiroki Homma

素晴らしい脚で抜け出したヤマニンチェルキ

岩田望来騎乗の2番人気、ヤマニンチェルキが鮮やかに突き抜けて、北海道スプリントカップ、サマーチャンピオンに次いで交流重賞3連勝を飾った。スタートではトーセンサンダーが落馬するアクシデントも。ヤマニンチェルキは五分に出て先行争いを見ながら最内へ潜り込んだ。終始ロスなく運び、直線でも狭いスペースをこじ開けるように進出。一気に突き抜けて後続に2馬身差をつける完勝だった。

ヤマニンチェルキ 10戦6勝

（牡3・栗東・中村直也）

父：フォーウィールドライブ

母：ヤマニンプチガトー

母父：ヤマニンセラフィム

馬主：土井肇

生産者：錦岡牧場

【全着順】

1着 ヤマニンチェルキ 岩田望来

2着 クロジシジョー 戸崎圭太

3着 サンライズアムール 池添謙一

4着 ドンアミティエ 坂井瑠星

5着 マックス 御神本訓史

6着 コンティノアール 北村友一

7着 エンテレケイア 吉原寛人

8着 ドリームビリーバー 藤田凌

9着 ジョンソンテソーロ 本田正重

10着 オメガレインボー 笹川翼

11着 イグザルト 野畑凌

12着 アームズレイン 赤岡修次

13着 マースインディ 藤本現暉

14着 シアージスト 矢野貴之

15着 ウインリブルマン 岡村健司

競走中止 トーセンサンダー 安藤洋一