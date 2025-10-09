ふわもこニットでアカヌケ♡ あざと可愛い「ファー＆カギ針編み」ニットまとめ

ニットは1枚で主役になるアイテムだからこそ、コーデが定番化しがちなのが難点。そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、あざと可愛いスタイルが叶う「ファー＆カギ針編みニット」をご紹介します。ふわもこ素材のニットは、コーデを華やかにさせること間違いなし♡

ニットは思わず触れたくなるふわもこ素材をセレクト 今季は、ふわ度がさらにボリュームアップ♡ ふわっとあざとい甘さはニットで取り入れれば、たちまち、コーデが華やかになること間違いなし！

Cordinate ギャルみなファーは同系色でまとめてオトナ化 ファーニット ブラウンは今季大人気のトレンド色。ブラウン1色にまとめることで、コーデに深みと洗練さをプラス。 ニットジャケット 16,500円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド）スカート 9,790円／リリアン カラット バッグ 66,000円／エポイ（エポイ 本店）イヤーカフ 2,530円／アネモネ（サンポークリエイト）ブーツ 17,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 二ットからのぞく肌感と萌えそででとことんあざとく カギ針編みニット 着映え確実なやわらかイエローがおカワ。ゆるいカギ針編み越しの肌見せがあざとい♡ ニットカーディガン 73,500円／フェイブル アンド フェイラー（office. koizumi.）ワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY バッグ 6,990円／Gap シューズ 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） 撮影／Kaede Hara（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉、三浦理奈（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉