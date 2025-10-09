ふわもこニットでアカヌケ♡ あざと可愛い「ファー＆カギ針編み」ニットまとめ
ニットは1枚で主役になるアイテムだからこそ、コーデが定番化しがちなのが難点。そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、あざと可愛いスタイルが叶う「ファー＆カギ針編みニット」をご紹介します。ふわもこ素材のニットは、コーデを華やかにさせること間違いなし♡
ニットは思わず触れたくなるふわもこ素材をセレクト
今季は、ふわ度がさらにボリュームアップ♡
ふわっとあざとい甘さはニットで取り入れれば、たちまち、コーデが華やかになること間違いなし！
Cordinate ギャルみなファーは同系色でまとめてオトナ化
ファーニット
ブラウンは今季大人気のトレンド色。ブラウン1色にまとめることで、コーデに深みと洗練さをプラス。
Cordinate 二ットからのぞく肌感と萌えそででとことんあざとく
カギ針編みニット
着映え確実なやわらかイエローがおカワ。ゆるいカギ針編み越しの肌見せがあざとい♡
撮影／Kaede Hara（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉、三浦理奈（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉