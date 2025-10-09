FRUITS ZIPPER、グループ初のアジアツアー開幕 全16曲パフォーマンス【We are FRUITS ZIPPER】
【モデルプレス＝2025/10/09】FRUITS ZIPPERが3都市4公演をまわるグループ初のアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025『We are FRUITS ZIPPER』」が10月8日、台北・Zepp New Taipeiにて開幕した。
約2年半ぶりの単独ライブ開催となった台北は、満員の会場に開演前から熱気が満ち溢れていた。Overtureとともに新衣装を纏ったFRUITS ZIPPERがステージに現れると大きな歓声が上がる。ステージでは、TikTok総再生回数30億回を突破した「わたしの一番かわいいところ」やグループの代表曲「NEW KAWAII」、「かがみ」などを披露。さらに、10月15日に発売するシングルCD表題曲「JAM」や、10月よりTVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌に起用され、コミカルなダンスがキュートな「はちゃめちゃわちゃライフ！」など全16曲を披露し、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。
アンコールでは再び新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」をパフォーマンス。メンバーの真中まなは、「今日はありがとうございました。また台北に戻ってきて、次はもっと大きい会場でライブができるように、そしてまたみなさんに会えるように頑張ります！」と伝え、台北のファンとの再会を約束した。
アジアツアーは11月の上海公演、ソウル公演と続いていくが、11月8日上海公演のチケットが即完売したことを受け、翌日11月9日の追加公演開催が発表されている。（modelpress編集部）
2025年10月8日（水）台北 会場：Zepp New Taipei
2025年11月8日（土）上海 会場：久事・上海商城劇院
2025年11月9日（日）上海 会場：久事・上海商城劇院※追加公演
2025年11月29日（土）ソウル 会場：光云大学 東海文化芸術館
