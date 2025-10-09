スズキの新「最上級SUV」がスゴイ！ 全長4.3mの「“真っ黒”専用ボディ」＆“豪華内装”を採用!? NEXA10周年記念で特別な「グランドヴィターラ」印国で登場

人気の「グランドヴィターラ」に特別仕様車を追加

マルチ・スズキ・インディア・リミテッド（MSIL）は2025年8月10日、プレミアムブランド「NEXA」の10周年を祝う特別仕様車「グランドヴィターラ PHANTOM BLAQ EDITION（ファントム・ブラック・エディション）」を発表しました。

特別な仕立てを施された外装と内装が、このSUVをよりプレミアムに引き立てています。

「グランドヴィターラ」に「PHANTOM BLAQ EDITION」設定

【画像】すごい黒っ！ これが特別なスズキ「最上級SUV」です！ （35枚）

グランドヴィターラ PHANTOM BLAQ エディションは、NEXAの最上級SUVをベースとした特別仕様車です。既存モデルの完成度を高めつつ、限定モデルならではの個性が与えられました。

インテリアは、標準仕様のオールブラックデザインをベースに、パンチング加工が施されたフェイクレザーシートにシャンパンゴールドのアクセントを追加。

パノラミックサンルーフやベンチレーション機能付きフロントシートとあわせて、高級感と快適性を兼ね備えています。

インフォテインメントには9インチのSmartPlay Pro+を採用し、ワイヤレスAndroid AutoとApple CarPlayに対応。Clarion製のプレミアムオーディオと組み合わせることで、上質な音響を楽しめます。

さらに360度ビューカメラ、ヘッドアップディスプレイ、ワイヤレス充電ドックなども搭載し、利便性や安全性を向上させています。

安全性については「NEXA Safety Shield」と呼ばれる包括的な先進安全機能スイートを標準装備。

6つのエアバッグ、横滑り防止装置（ESP）、電子制御ブレーキ力配分機能付きABS、ヒルホールドコントロール、リバースパーキングセンサー、リマインダー付き3点式シートベルトなどを備え、全方位的な安心感を確保しています。

エクステリアでは、専用のマットブラックカラーラップが最大の特徴です。光沢仕上げとは異なる独特の質感が落ち着きと迫力を演出し、シンプルながらも存在感のあるデザインとなっています。

ボディサイズは全長4345mm×全幅1795mm×全高1645mm、ホイールベース2600mm。扱いやすさと十分な居住空間を両立し、日常使いからロングドライブまで幅広く対応可能です。

パワートレインにはストロングハイブリッドシステムを搭載し、環境性能と力強い走りを実現しています。

なお、「PHANTOM BLAQ」の「BLAQ」は「Bold（大胆）」「Luxurious（贅沢）」「Avant-garde（前衛的）」「Quotidian（日常的）」の頭文字に由来し、単なる色ではなくNEXAが掲げる4つの価値観を象徴しています。

2015年に誕生したNEXAは現在インド国内に450以上の拠点を展開しており、今回の10周年記念モデルはブランドの成長と理念を体現する一台といえるでしょう。

※ ※ ※

マルチ・スズキのパルト・バナージー氏（マーケティング＆セールス担当シニアエグゼクティブオフィサー）は「PHANTOM BLAQ エディションは贅沢と革新を体現するSUVであり、洗練されたライフスタイルを送る顧客に最適なモデル」とコメントしました。

また、グランドヴィターラはデビューからわずか32か月で30万台を突破。インドのミッドサイズSUV市場を牽引する存在となっており、今回の特別仕様の追加でその人気はさらに加速していきそうです。