「息を呑むほどの美貌に言葉がありませんっ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー・菌烨tako《度肝を抜く完璧ボディ》に話題騒然

圧倒的造形とポージングセンス

『「衝撃的なパーフェクトボディに目が離せませんっ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー《大人の色香ダダ漏れグラビア》に大絶賛の声』が大きな反響を呼び起こした、中国の人気コスプレイヤー・菌烨takoがインスタグラムを更新。

アクションRPG『鳴潮（Wuthering Waves）』に登場するキャラクター、カルテジアのコスプレを披露し、SNSで大きな注目を集めている。

黒と青を基調とした衣装は、金属的な装飾や光沢素材の使い方まで再現度が高く、まさに“実写版カルテジア”と呼ぶにふさわしい完成度。その全身から放たれる存在感は圧倒的だ。

注目すべきは、衣装だけでなくポーズと表情演出の巧みさ。鋭い視線を前方に投げかけながら剣を構える姿には、まさに“戦場を統べる女王”の気迫が宿る。

一方で、光を受けた横顔からは儚げな憂いも漂い、カルテジアの持つ二面性を余すところなく表現している。

SNSでは投稿直後から反響が殺到。神々しさと冷徹さが同居する眼差しに、ファンからは「理性を失うほど美しい」「神話の化身そのもの」といった絶賛の声が相次いでいる。

圧倒的な造形美、緻密な表現力、そしてキャラクターへの深い理解。菌烨TAKOが体現したカルテジアは、単なるコスプレを超えたアート作品として、多くのファンの記憶に刻まれた。

