活動5周年を迎えた2.5次元アイドルグループ・いれいすが9月28日、神奈川・Kアリーナ横浜でグループ初となる全国アリーナツアーを完走。過去最多の9万人を動員し、大熱狂の“祭り”を終えた6人からコメントが届きました。

いれいすは結成からわずか3年で念願の日本武道館ライブを成し遂げ、2024年末には初のベルーナドーム公演2daysも達成。8月からは全会場がアリーナの全国ツアー『いれいす Summer Tour 2025「えびばでぃ - 祭 - FESTIVAL !!」』を全国5都市で10公演、開催していました。

ツアーのテーマは『お祭り』。「やる気！ 元気！ バカ騒ぎ！」を掲げて“祭りの神様のイタズラで学生の姿になってしまったメンバーが、元の姿に戻るべく夏休み中に9万人と思い出を作る”というストーリーを軸に展開。7thフルアルバム『放課後アーカイブ』収録曲を中心にセットリストが構成され、いれりす（ファンの呼称）たちと一夏の思い出を過ごしました。

お祭りを彷彿（ほうふつ）とさせる“ちょうちん”が色づき、どこからか祭り囃子（ばやし）が聞こえてくると、照明が消え、オープニングムービーが始まり、いよいよショータイムの開幕です。

ひとり、またひとりとメンバーが姿を現すたびに、会場から上がる華やかな歓声。りうらさん、‐hotoke‐さん、初兎さん、ないこさん、Ifさん、悠佑さんは、いれりすたちから上がる熱気をパワーに変えると、ライブリード曲である『いれサマ！！！！！！！』を披露しました。

ハイテンションで駆け抜ける『夏☆らびゅ☆大作戦』、タオルが宙を舞う『のんすとっぷ！L♡VEサマー』と続き、一瞬たりとも休む隙を与えない、冒頭から凄（すさ）まじい一体感を生み出し、堂々たる幕開けを飾りました。

■会場一体となって繰り広げる いれいすとリスナーの絆

MCをはさみ、一度休憩タイムかと思えば、いれいすが初めて2.5次元ミュージックビデオに挑戦した『ぜったいてきしんじゃ！』。全力でなりふり構わぬペンライトパフォーマンスを見せつけました。メンバーの動きに合わせて客席の光も揺れ、一丸となってひとつの景色を作り出していました。

その後も、大人組と子供組のコミカルな掛け合いが面白い『学級崩壊☆ですととろいやー』、猫のようなかわいらしい振りで魅せる『愛してるじゃたりないもん！』、甘くポップなアイドル性が爆発する『背伸び』というナンバーを奏でていきます。

■目の前のひとりひとりの『あなた』へ 初兎「居場所になればいいなと思って」

そして、初兎さんが「突然ですが、みなさまにとって居場所はありますでしょうか。そんな居場所になればいいなと思って、僕が作らせてもらいました」と告げ、披露されたのは『ただいま』。

目の前のひとりひとりの『あなた』へ語りかけるように、温かな声色で言葉を紡いでいく6人。客席に向けられる柔らかな視線は、《君の帰る場所は僕がいいな》と優しく歌いあげます。ラストには《ララララ》の大合唱を巻き起こし、幸福感満載で前半パートを締めくくりました。

■いれいすが魅せるディープな世界観

ついに、ライブはラストスパート。『C.O.G』を筆頭に『Place to be』『零番街』と続け、妖艶なパフォーマンスで虜（とりこ）にしていく、いれいす。そもそも6人が持っているイメージは、“夢・仲間・約束”といったクリーンなものですが、ダークかつ唯一無二の世界観だってお手の物。声やオーラを自由自在に操り、表現力の幅を余すことなく発揮しました。『CiRCUS』でもセクシーな色香を放ち、いれりすたちの心をわしづかみにしました。

夏の爽やかさやエモさを凝縮したバンドメンバー紹介のセッションタイムを越え、いれいすから感謝を伝えるセクションへと移り、いれいす第二章を封切った『Promise』をパフォーマンス。誓うように、祈るように、届くように、6人は言葉に思いを乗せます。

いれいす結成4周年記念ソングの『愛をありがとう』が披露されるころには、すでにライブは大団円。触れ合ったり視線を交わらせたりするメンバーの様子は心を打つほどに美しく、《ありがとう》の思いを丁寧に、いれりすの心へ燃やし伝えました。

このまま愛を噛みしめて、しんみりしっとりと終わるのも乙なものですが、なにせ本公演のタイトルは『えびばでぃ - 祭 - FESTIVAL !!』。いれいす初のWセンターソングである『人生謳歌』で会場を瞬時にヒートアップさせ、一気にフルギアまで踏み込みました。最後には『Stay High!!』の会場一体となったジャンプでKアリーナを揺らし、《忘れられないほど不思議な思い出》をそれぞれの記憶に焼き付けました。

■リスナーへ伝える“愛”と“感謝”

ほどなくしてアンコールへ移り、いれいすにとっての“伝説の1日”である日本武道館ライブのリード曲『星降るフェアリーテイル』を投入。メンバーは客席をぐるっと練り歩き、目の前の『キミ』と視線を合わせて、コミュニケーションを取っていきます。ラストのMCでは、Ifさんが「大好きなメンバーと大好きな君たちと一緒にライブができて、本当にこれ以上ないです。（マイクなしで）お前ら大好きだぞ！」と愛を叫びました。

悠佑さんは「この人数を連れて、東京ドームに行くんで。マジでよろしく」と凛々（りり）しく野望を口にしました。そして、大トリでは『悠久休暇』によって、和やかな雰囲気に。セリフをアレンジして遊びながら、明るく元気にアンコールを結びました。

■ライブの熱気が覚めやらぬ間にダブルアンコールへ

アンコール後、ツアーダイジェストと“祭りの神様”からのスペシャル映像へ。神様の声を担当したのはリード曲『いれサマ！！！！！！！』の作詞作曲を担当した“ヒャダイン（前山田健一）さん”という種明かしに会場には驚きの声が上がります。

そして、この日2度目となる『いれサマ！！！！！！！』を歌い上げ、Wアンコールとなりました。メンバーのパフォーマンスにもいれりすのコールにも「すべてを出し切るぞ！」と言わんばかりの全力のエネルギーが宿ります。今ある力を全て出し切り、猛暑に負けない熱い夜を作り上げました。

■りうら「僕にとって特に挑戦のライブだった」 会場を震わせた夏のライブツアー

アリーナツアー完走ありがとうございました！！

今年の夏はシャウトやオートチューン、アレンジなど、僕にとって特に挑戦のライブだったのですが、それがいい方向に実を結んで過去最高にアツくて楽しいものとなりました！

お客さんのボルテージもファイナルにつれて上がっていき、ファイナルKアリーナがビリビリ震えるほどの歓声に胸が熱くなりました。

君のとんでも近くまで近づけたし、好きを実感できる最高の空間でした！！

■‐hotoke‐「ソロ曲1発目泣いてしまうハプニングが…」 初公演のハプニングを乗り越えファイナルへ

えびふぇすアリーナツアー本当にありがとうございました！！

どの会場も本当に楽しくて、やっぱりメンバーも、いれりすも大好きだなーと思いました！

初公演の仙台では、ソロ曲1発目泣いてしまうハプニングがありましたが、ツアーファイナルのKアリーナではアレンジをして上手くリベンジ出来たかなと思います！

改めて、最高の時間をありがとうございました！

■初兎「終えたばっかやのにもう皆に会いたい！」 リスナーとの再会を約束

初の全編アリーナツアーという大きな挑戦を、無事に完走できたことが本当に嬉しいです！ 広い会場でもお客さん一人ひとりの表情や声援がしっかり届いて、今夏が一番心の距離を近くに感じれて、来てくれた方と繋がれているなと実感しました。特にツアーファイナルのKアリーナで全員と写真を撮った瞬間は、一生忘れられない景色です。支えてくれた皆さんに心から感謝しています。終えたばっかやのにもう皆に会いたい！ また会おうね！

過去一を更新し続ける最高の夏でした！！

来てくれた方はもちろん、それ以上に僕たちが楽しみすぎたお祭り馬鹿騒ぎの10公演でした！

ありがたいことに、僕たちいれいすにはたくさんの仲間がいます。リスナーさん、関係者の皆さん、企業の皆様、ライブ制作チームの皆さん、VOISINGスタッフ及びVOISINGタレントのみんな、その仲間全員で、約束の東京ドームワンマンライブまで進んでいきます。

■If「とっても距離が近かった気がするね」 ともに夏を過ごした君へ

ファイナルKアリーナ、本当にありがとうございました！！また最高のメンバーと君と、夏のバカ騒ぎな思い出が増えて、とても嬉しいです。今年の夏は色々挑戦出来たし充実したなあ。なんだかとっても距離が近かった気がするね。来年も、再来年もまた、もっと楽しい時間を一緒に共有したいな！！約束だよ！！

■悠佑「音楽ジャンル【いれいす】を作り上げたい！」 常識を壊した夏を回顧

ツアーありがとうございました！

今年の夏のいれいすのコンセプトはお祭りだったので個人的にはバカ騒ぎの最上級をみんなにとどけようとずっと意識してましたね。

ソロでは歌い手グループの常識をぶち壊してやろうと思いずっとやってましたがちゃんと壊せましたねw

音楽ジャンル【いれいす】を作り上げたい！

また来年！

■活動5周年の記念日にオンラインライブ開催

活動開始からちょうど5年がたった10月9日、いれいすは5周年記念のオンラインライブを開催しました。

12月から3か月にわたり行う各メンバーの2回目となるソロワンマンライブの発表や、それぞれ個人の目標などを明かし、夢である東京ドームでのワンマンライブ開催へ向けての意気込みも語っていました。