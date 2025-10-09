Snow Manの佐久間大介さん（33）が、ヘアケアブランド＜＆be HAIR＞の新商品・新CM発表会に、俳優の川口春奈さん（30）と登場。今後、挑戦してみたい髪色を明かしました。

佐久間さんは、イベントで「最近までインナーカラーを金にしてたんですけど、今日のこの会はピンクでいきたいなと思って全部、家で染めてきました」とコメント。

実は、佐久間さんと川口さんは今回のイベントが初対面だったそうで、佐久間さんは「バラエティーとかでも会ったことなかったので、今日お会いできてとてもうれしいです」と話しました。

これに、川口さんは「ありがとうございます。皆さんが思っているとおりの明るくてすごく気さくにお話ししてくださったので、すごくうれしかったです」と語りました。

また、佐久間さんといえばピンクのヘアカラーがトレードマークですが、“これから挑戦してみたい髪色”を聞かれると、「ハイトーンをずっとやっていて、たまにお芝居のお仕事とかで髪の毛を染めたりするんですけど、黒い髪にちょっとアクセントで1色どっか入ってるとか、毛先だけ違う明るい色入れてるとか、そういうのを逆にやってみたいなって、意欲が出てきましたね」と明かしました。

（10月9日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）