忙しいママの味方♡ツーハッチの新作「湯上りバスローブワンピース」でお風呂上がりを快適に

お風呂上がり、子どものお世話に追われて自分のことは後回し…。そんな忙しいママに寄り添うのが、『tu-hacci（ツーハッチ）』の新作《湯上りバスローブワンピース》。濡れたままさっと着られて、冷えやすい秋冬でも快適。ベロア調の上品な素材で、見た目も可愛く♡時短・機能性・デザインのすべてを兼ね備えた一着が、9月17日(水)12:00より登場します。

ツーハッチの「湯上りバスローブ」で叶う快適ケア

『tu-hacci』の《湯上りバスローブワンピース》は、忙しいママの“お風呂上がりの困った”を解消するアイテム。

濡れた体のまま着られる吸水仕様で、子どもの着替えに手を取られても安心。フード付きデザインだから、髪のしずくも気になりません。

ベロア調の上質な素材で高級感がありながら、内側は吸水性の高いパイル生地を採用。見た目の可愛さと実用性を両立した優秀ワンピースです。

ママに嬉しい便利設計とカラー展開

片手で留められるスナップボタン付きで、抱っこ中でもラクに授乳できるのが嬉しいポイント。両サイドのポケットにはスマホなどをさっと収納でき、家事中もストレスフリーに過ごせます。

新作カラーは〈チャコールグレー・モーヴ・アイボリー〉の3色展開。落ち着きと優しさを感じるトーンで、秋冬のリラックスタイムをおしゃれに演出します♪

人気の「湯上りワンピース」シリーズもチェック

春夏に人気を博した《湯上りワンピース》も引き続きラインアップ。

〈チャコールグレー・グレージュ・スモークピンク〉の3色展開で、M・L・XLの3サイズを用意。軽やかな素材感で、季節を問わず愛用できます。

これまでのシリーズと組み合わせれば、季節ごとに最適な着心地を楽しめます。

・湯上りバスローブワンピース

価格：6,480円

サイズ：F（カラー：チャコールグレー／モーヴ／アイボリー）

・湯上りワンピース

価格：3,980円

サイズ：M／L／XL（カラー：チャコールグレー／グレージュ／スモークピンク）

お風呂上がりをもっと心地よく、私らしく♡

「バタバタしても、きれいでいたい」。そんなママの想いを形にした『tu-hacci（ツーハッチ）』の湯上りバスローブシリーズ。

吸水性・時短性・デザイン性をすべて叶える一着で、お風呂上がりのひとときをもっと快適に。忙しい日々の中にも、自分を大切にする時間を♡心も体もふわりと包み込むような新習慣を取り入れてみませんか？