「この漫画が実話だなんて…！」既婚先輩の結婚式に呼ばれた話がヤバすぎる
実話を元にした漫画「既婚先輩の結婚式に呼ばれた話」は、あなたの常識を根底から覆してきます。主人公・果穂の夫が呼ばれた結婚式…それは既婚者であるはずの進藤先輩が、浮気相手と行う結婚式だったのです！！ しかも、その事実は会社の人間には公然の秘密。周囲は見て見ぬふりをしている中で結婚式はとりおこなわれます。
しかし、これはまだ序の口でしかなく…！
既婚者であるはずの先輩の結婚式に呼ばれた話…!?
配偶者への裏切り行為がバレて修羅場になる…よくある話かもしれません。
しかし、この漫画の恐ろしい点は、その後の展開にあるのです…！
＞＞【まんが】既婚先輩の結婚式に呼ばれた話
続いて紹介するのは、こちらの漫画の【続編】です。
伝説の男再び！ 修羅場なのに笑ってるのはなんで!?
略奪婚の末に結婚したふたりのその後を描いた漫画です。
新しい家庭を築いたはずの進藤先輩は…？
略奪婚という形で手に入れた幸せは、不安定なものだった…浮気を繰り返す夫の話はよく聞きますよね…。
伝説の男（進藤）の結末は本編でご確認ください！
＞＞【続編】略奪婚したら浮気されました
＞＞既婚先輩の結婚式に呼ばれた話
＞＞【続編】略奪婚したら浮気されました
(ウーマンエキサイト編集部)
