匂いの問題じゃない？ つわり中にラーメンを食べる夫にイラッ【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.4】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。
妊婦検診に同行した夫は、エコーを見て「すげー」と大興奮。これから始まるであろうつわりの大変さを聞いて驚くも、医師の「旦那さんがしっかりサポートしてくださいね」という言葉に「頑張ります」と返すのだった。
診察後、「仕事も家事もできなくなるのかな」と不安がる妻を「大丈夫」だと励まし、「料理も掃除も任せておけ！」と宣言。その翌週、妻のつわりが本格的に始まって…。
こ、これは…。ラーメンの匂いそのものがダメなわけではなく、昼食に好きなラーメンを食べたという事実がいけなかったようです。
たしかに、「自分はできないのに！」と思ってしまう妻の気持ちもわかりますが、言い方が怖すぎるような…。
さて、夫はどう対応するのでしょうか？
(おにぎり2525)