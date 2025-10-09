※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

非常勤講師の岡田は赴任初日から自慢話を繰り返し、授業でも独断的な態度を見せる。実習生・川合や彼女を慕う三村の存在に苛立ち、川合に辛辣な言葉を浴びせるうえ、彼女に彼氏がいると知ると怒りを募らせ、自分の彼氏に結婚を迫って優越感に浸る始末。さらに音楽と無関係な抜き打ちテストを行うも結果は散々で、生徒への指導はますます厳しくなる。そんな中、生徒が授業中に体調を崩すが、助けを求めた彼女の友人に岡田は冷たく突き放す。保健室へ向かう生徒を見かけた川合が付き添うことになったのだが――。



■何かを伝えたそうな生徒の思いに寄り添いたい

■勇気を出して伝えた思いとは■生徒に向かってそんなことを…生徒が何か言いたげにしながらも、言葉を飲み込んでいる――そう察した川合は、そっと耳を傾けました。すると生徒はためらいながらも「岡田先生が苦手です」と口を開きます。やがて堰を切ったように言葉があふれ出し、岡田による数々の暴言が次々と明らかに。さらに生徒にまで「男好き！」と浴びせていたことが判明し、その理不尽さに川合は言葉を失うのでした。(スズ)