Ê¡»³²í¼£¡Ö¤¢¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Ê¡²¬¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¡Á´6¸ø±é¤Ç20Ëü¿ÍÆ°°÷
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
9·î27Æü¡¢28Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØNISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL¡Ù¡£³«±éÄê¹ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£3Ëü¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÄÉ²±¤Î±«¤ÎÃæ¡Ù¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ØHELLO¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥É¡¼¥à¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢Ê¡²¬¡ª¡×¡ÖºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¡¢Ê¡²¬¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤«¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤È¡¢9·î25Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØËüÍ°úÎÏ¡Ù¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆ»É¸ 2022¡Ù¡Ø²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡Ù¤È¿·µì¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ØÌÀÆü¤Î¡ùSHOW¡Ù¤ä¡Øºùºä 2024¡Ù¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾åµþÅö»þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Û¥ó¥À¡¡¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ù¤ÎÆ±¼Ö¼ï¤ò¹ØÆþ¤·Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡»³¤µ¤ó¡£¤½¤Î¼Ö¤ò¼«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò°ì¼þ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¼Ö¼ï¤ò¼«¿È¤Ç±¿Å¾¤·¡¢¤è¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤ËÉë¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÊ¡²¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤ÏË´¤ÁÄÊì¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶á¤¤Æü¤ÎºÆ²ñ¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´6¸ø±é¡¢´ÑµÒÆ°°÷20Ëü¿Í¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÌµ»ö´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë