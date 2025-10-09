井ノ原快彦さん（49）が8日、自身がナレーションを務める『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日全国公開）の舞台挨拶付きおひろめ試写会に登場し、本上まなみさん（50）との再会時のエピソードを明かしました。

2019年から上映されている『すみっコぐらし』シリーズは、今作が4作目。井ノ原さんは2021年に上映された第2弾から約4年ぶりの出演となりました。

同じくナレーションを務める本上さんは、「映画ができあがったのを見たときに、井ノ原さんの声がまた聞けてそれがすごくすごくうれしかったです」と久々の共演に喜びを見せました。

また、収録のスタジオで再会を果たしたという二人。井ノ原さんは「スタジオ出たら本上さんがいてくれたんだよね」と話し、それを聞いた本上さんは「本当にうれしくてちょっと泣いちゃって。そしたら井ノ原さんが“大丈夫”って。本当にうれしかったです」と再会時のエピソードを明かしました。

さらに、映画にちなみ、“すみっコたちと冒険したい場所”を聞かれた井ノ原さんは、イベント会場から近い「新宿の街を歩きたい」と回答。登場したすみっコたちがイマイチなリアクションを見せるなか、井ノ原さんがめげずに「大自然の中で、川とか海とか山とかがあるところで、みんなで冒険するっていうのはどうですか？」と再度提案。賛同した様子をみせるすみっコたちに、「あっ、新宿よりハマったみたいですね」と井ノ原さんが返し、会場が笑いに包まれました。