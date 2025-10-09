「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（９日、蒲郡）

佐賀の若きファイターが蒲郡でも大暴れ。末末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝が準優９Ｒをイン逃げで快勝。今年のＧ１では３回目の優出を決めた

圧巻の逃走を後押しした２１号機は「最初は伸びが良かったけど、ペラ調整とリングを替えて出口の進みが良くなった。出足はずっとトップ級でいいですね」と絶賛。「エンジン自体は優勝できる足なので、優勝を目指したい」と３月のからつ周年以来、今年２回目のＧ１制覇に狙いを定めた。

９日現在で獲得賞金ランクは２５位。「（前走の）ヤングダービー（宮島）で上積みしたいと思っていたけど、準優の１号艇で負けてしまった。ここで取り返せたらいいなと思っていた」と今節に懸ける意気込みは熱い。今節のＶを起点に、１１月のＳＧ・チャレンジカップ（１１月２５〜３０日・福岡）出場を目指す。

蒲郡は２０２２年１１月のルーキーシリーズ以来の出走だが、当時も優出３着の実績を残し「走ってみると、すごく乗りやすくて結構好きですよ」と水面相性は問題ない。頼もしい相棒とタッグを組み、７０周年の伝統ある歴史に新たな勲章を刻み込む。