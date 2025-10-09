50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¡¢ÃÇ¼ò¤òÊó¹ð¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÎÉ¤¤·èÃÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCBS¡Ù¤¬¥¢¥ì¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¡Ê¸µ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÂ¾¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÃÇ¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¤Ç¥·¥¯¥µー¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡¦¥¢¥ì¥ó¡Ê¸µ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹Â¾¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¸µ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÂ¾¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤ÎÆ±´ü¤òÍÞ¤¨¡¢1996-97¥·ー¥º¥ó¤Î¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1998-99¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ºÆ¤ÓÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿2000-01¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë²¦¤È¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óMVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ä¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¥È¥ë¥³¥êー¥°¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë²¦¤È4ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ²¦¡¢11ÅÙ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª½Ð¤Ë²Ã¤¨2ÅÙ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ÎNBA¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤Ï¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤Áª¼êÀ¸³è¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÏ²Èñ¤äºâÀ¯¶ì¡¢²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢»äÀ¸³è¤ÎÌäÂê¤âÊ£¿ôÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸µºÊ¤È¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï½ÅÂç¤Ê°û¼òÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»äÀ¸³è¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸µ¶§¤È¤·¤ÆÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤¬¡¢¸½ºß6¤«·î¤ÎÃÇ¼ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¿·èÃÇ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°û¼ò¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡£ ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¥¢¥¤¥Ðー¥½¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃø½ñ¡ØMisunderstood¡Ê¸¶ÂêÄ¾Ìõ¡§¸í²ò¡Ë¡Ù ¤ò¼¹É®Ãæ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î°û¼òÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÇò¤â½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£