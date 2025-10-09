日経225先物：9日22時＝90円高、4万8890円
9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万8890円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては309.56円高。出来高は7321枚となっている。
TOPIX先物期近は3265.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48890 +90 7321
日経225mini 48890 +95 92062
TOPIX先物 3265.5 +3.5 6319
JPX日経400先物 29460 +30 381
グロース指数先物 753 +1 230
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
