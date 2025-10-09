　9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万8890円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては309.56円高。出来高は7321枚となっている。

　TOPIX先物期近は3265.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.73ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48890　　　　　 +90　　　　7321
日経225mini 　　　　　　 48890　　　　　 +95　　　 92062
TOPIX先物 　　　　　　　3265.5　　　　　+3.5　　　　6319
JPX日経400先物　　　　　 29460　　　　　 +30　　　　 381
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　+1　　　　 230
東証REIT指数先物　　売買不成立

