Image: © David Zilber

科学で解明、古代のレシピ。でも自分では作りたくないかも…。

先日公開されたiScience誌の論文に、ミシュランシェフと微生物学の専門家がブルガリアの口承で伝わるヨーグルトレシピを再現した経緯が記述されています。ただしこのヨーグルト、普通のヨーグルトとはちょっと違うことが。アリが原材料なのです。アリが自己防衛のために出す酸性化合物が、ヨーグルト化する前の状態にある乳タンパク質の独特な発酵プロセスを促進するそうで、出来上がったヨーグルトの味はというと驚くほど普通、研究チームによると「わずかな酸味と穏やかな草の風味、そして牧草飼育の脂肪のはっきりとした味わい」があるとのことです。

「一見些細に思える細部のすべてが、出来上がったヨーグルトの安全性と風味に影響を与えており、伝統に根付いた知恵の深さを示しています」と、研究の主任著者でありデンマーク工科大学の微生物学者であるLeonie J. Jahn氏は米Gizmodoに語っています。

古代の味を科学で再現

実はこのプロジェクト、とある会話から生まれたのです。デンマークの二つ星ミシュランレストラン「アルケミスト」との共同研究中に、Jahn氏はアルケミストで提供しているアリヨーグルトのことを耳にしました。Jahn氏がこの話を同僚にしたところ、その同僚は自分が指導する博士課程の学生を紹介してくれました。偶然にも、その学生はアリヨーグルトを作っているブルガリアの村の出身だったのです。

Image: © David Zilber

こうした出会いがきっかけとなり、研究チームはブルガリアの村へ現地調査に向かいました。そこで村人たちから直接レシピを教わったのです。地元の人たちは、ヨーグルトを作るのに必要なアリ（この地域でよく見られるアカヤマアリ）の見分け方も教えてくれました。デンマークに戻った研究チームは、温めた生乳の瓶に生きたアリを4匹入れ、上にチーズクロスを被せました。そして、その瓶をアリの巣に埋めて発酵。翌日には乳が酸っぱくなり始め、ヨーグルトへと変化していきました。

アリが作るヨーグルトとは？

レシピを確認した後、研究チームはをアリヨーグルトの謎の解明に取り組みました。まず、ヨーグルト化の過程で生まれる細菌の微生物を詳しく分析。すると驚いたことに、アリがヨーグルト作りに適した化合物を複数持っていることがわかったのです。

Image: © David Zilber

たとえば、昆虫が自己防衛のために持つギ酸について、Jahn氏は「ヨーグルトの凝固を助け、乳の状態を整える働きがある」と説明しています。さらにはアリの乳酸と酢酸がヨーグルトの素に移って発酵を早める一方で、アリが自然に持つ微生物群には乳タンパク質に食感を与える分子が含まれていました。つまり、アリの体は「天然のヨーグルト製造装置」だったのです。ただし、ヨーグルトを作るにはアリが生きている必要があります。生きたアリ、冷凍したアリ、乾燥させたアリでそれぞれ同じレシピを試したところ、冷凍と乾燥の2つではヨーグルトをうまく発酵させることができませんでした。

さらにアリを使ったレシピを開発

その後、研究チームは研究結果をアルケミストに持ち込み、シェフたちはアリを使った3つの新しいレシピを開発しました。アイスクリームの「アント・ウィッチ」、アリを添加したヤギ乳のマスカルポーネ、そしてアリで凝固させたミルクウォッシュカクテルです。おもしろいことにアイスクリームのアント・ウィッチ以外は、乾燥アリが最も適していたとシェフが報告している点です。

とはいえ、研究チームは家庭でこれを試すことは勧めていません。論文では「文化的実践者や熟練した食品微生物学者でない限り」と注意を促しています。まず、この研究が行なわれたヨーロッパでは、アリは一般的に食品としての販売が認可されていません。さらに、その辺にいるアリを適当に捕まえて生乳に入れるのはかなり危険です。寄生虫を持っている可能性があるからです。

とはいえ、この新しい研究は古代の食べ物に使われていた科学を明らかにしてくれました。Jahn氏は「このことは、私たち人間が、牛や牛の餌となる植物、アリ、微生物といった、実に多くの生き物に、いかに依存して生きているかを示すものであり、ヨーグルト、そしてすべての食べ物は、私たちの周りのあらゆる生命と関わり、味や食感を通じて生命を感じ取る手段であり、また命への感謝を深める」と述べています。

Source: iScience