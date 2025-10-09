大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは8日（水）、所属する大竹壱青が2024-25シーズンのSVリーグ男子 レギュラーラウンド中に獲得したサービスエース1本につき、1個のバレーボールを渋谷区の区立小学校18校と中学校8校の全26校へ寄付することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ミドルブロッカーの大竹は中央大学を卒業後、オポジットとしてパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）に入団。6シーズン在籍した後、2023-24シーズンは韓国リーグに挑戦した。2024-25シーズンにミドルブロッカーとして東京GBへ入団すると、SVリーグ男子ではレギュラーシーズン全44試合とプレーオフのクォーターファイナル2試合でベンチ入り。総得点346点をマークし、サーブ効果率ランキングではリーグ13位、1セットあたりのブロック決定本数ランキングはリーグ10位にランクインした。

なお、大竹がレギュラーシーズンを通して決めたサービスエースの本数は55本。リーグ5位の記録を残している。寄付に先立って、9月27日（土）には渋谷区立代々木中学校へ、30日（火）には渋谷区立上原中学校へ大竹が訪問し、生徒へバレーボールが贈られた。