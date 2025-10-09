11/1開催の北海道YSホーム開幕戦にアイドルグループ「タイトル未定」が出演

V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは8日（水）、11月1日（土）に開催される東京ヴェルディとのホーム開幕戦に、アイドルグループ 「タイトル未定」がゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

タイトル未定は札幌を拠点に活動する5人組女性アイドルグループで、グループ名の「タイトル未定」には、まだ定まっていない、未完成であることを表現しつつ、20歳前後の将来に対する葛藤や、「何者にでもなれる」という希望が込められているという。

当日はハーフタイムにスペシャルライブを開催。さらに試合終了後には、会場内にてタイトル未定による2ショットチェキ撮影会を行うとしている。価格はサイン付きチェキ券が税込2,000円、サイン無しチェキ券が税込1,000。チェキ券は会場内の「タイトル未定」ブースにて購入が可能だ。

会場は北ガスアリーナ札幌46で、14:00より試合開始が予定されている。この試合の冠スポンサーには、株式会社どんぐりが就任している。