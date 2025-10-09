アーティストグループ「Number_i」がオフィシャルYouTubeとインスタグラム・ストーリーズに、コールレクチャー動画を投稿しています。



【写真を見る】【 Number_i 】「幸せ(幸せ) 幸せ(幸せ) いっぱい！ぱい！」 コールレクチャー動画を投稿 フォロワー感激「めっちゃ楽しみ！」





動画では、レンズに迫りすぎて歪みがちなNumber_iの3人が入れ替わり立ち替わり前に出てきて、NEWアルバム「No.II」に収録されている楽曲「幸せいっぱい腹一杯」を熱唱しています。







三人は、岸優太さんが歌うときは平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが一歩下がっていかつい顔で身体を揺らすなど、コミカルな動きを連発。









そして「幸せ」という歌詞にさしかかると、神宮寺さんがコールをうながすように手招きのジェスチャー。それに合わせて色違いの「幸せ」という文字が浮かび上がり、この動画を見ながらコールの練習ができる仕上がりになっています。







さらに「いっぱい」という歌詞からは「ぱい！ぱい！ぱい！ぱい！」という声に合わせて3人が拳を突き上げてジャンプを果てしなく繰り返し、盛り上がる一方。













Number_iからは「コールをマスターして、ライブツアーではもちろん、音楽番組やカラオケでも一緒に盛り上がりましょう」「※うちわをお持ちになる際は周囲の皆さまへのご配慮をお願いいたします」とコメントが寄せられています。









フォロワーからは「後ろで揺れてる2人が可愛すぎ」「一緒に盛り上がるレクチャーも考えてくれてもう幸せいっぱい」「全力で楽しみます」「めっちゃ楽しみ！」など、感謝と期待の声が多く寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】