このクオリティで1,500円！？【ワークマン】大人のおしゃ見え！「高コスパトップス」

秋冬コーデもコスパ良くおしゃれに楽しみたい。そんな大人女性には【ワークマン】のトップスがおすすめです。手に取りやすい価格ながら、大人の女性がきれいめにもカジュアルにも着こなせそうな優秀デザイン。コーデがグッとあか抜けて見えそうな、洗練されたデザインにぜひ注目して。

着まわし力に期待できるセットトップス

【ワークマン】「レディースレイヤードトップスキャミセット」\1,500（税込）

手軽にトップスレイヤードを楽しめる、同素材のシャツとキャミのセットがこの価格とはお得感たっぷり。落ち着いた全4色のカラーはどれも大人コーデに取り入れやすく、きれいめボトムスと合わせれば通勤にもおすすめ。シャツにキャミトップスを重ねる着こなしもおしゃれです。

一枚は持っておきたい優秀トップス

【ワークマン】「レディースラメスウェットハーフジップ」\1,500（税込）

ハーフジップデザインのスウェットトップス。シンプルながらもほんのりラメ感があり、華やかさを演出できそう。短めの着丈であらゆるデザインのボトムスに合わせやすく、きれいめにもカジュアルにも着まわせる高コスパトップスです。撥水機能付きだから、雨の日にも重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M