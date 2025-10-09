なんっっって可愛いのーーーッ♡【ガチャ】身につけて自慢したい！「フードガチャ」

数あるカプセルトイの中でも、食品系はリアルなつくりと可愛らしいミニチュアサイズ感が魅力。本物によく似たクオリティの高さに、思わず自慢したくなるかも。今回はボールチェーン付きで荷物の目印にもなる「フードガチャ」をピックアップ。気になるアイテムをぜひ集めてみて。

色とりどりのトッピングも再現！「築地銀だこ ミニチュアチャームコレクション3」

【築地銀だこ】のメニューがボールチェーン付きのカプセルトイになったこちら。専用のトレイにたこ焼きがたくさん並んでいる、ミニチュアサイズ感がとってもキュートです。メニューごとに異なるトッピングをのせたリアルなつくりもたまりません。全6種類の中には「たこぼ～のおともだち」も含まれているので、気になる人はぜひお見逃しなく。

スプーンチャーム付きの「森永乳業 ヨーグルトミニチュアコレクション」

【森永乳業】のヨーグルト商品がカプセルトイになったこちらも必見。パッケージの凹凸やデザインまで細かく再現された、ミニチュアサイズ感が可愛らしいアイテムです。全6種類の全てにスプーンのチャームが付いており、ボールチェーン付きで荷物の目印にもなってくれそう。複数個集めてジャラ付けするのもいいかも。

