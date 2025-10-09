IFHA（国際競馬統括機関連盟）は9日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第8回中間発表を行った。

1月1日から10月5日までの主要レースが対象となり、凱旋門賞を制したダリズ（牡3＝フランス）はレーティング127ポンドでセントジェームズパレスS覇者フィールドオブゴールド（牡3＝英国）、サウジC覇者フォーエバーヤング（牡4＝矢作）、トラヴァーズS覇者ソヴリンティ（牡3＝米国）と並んで2位タイにランクインした。

愛チャンピオンSを制したドラクロワ（牡3＝アイルランド）は先月の発表から変わらず126ポンドで、6位タイ（先月5位タイ）となった。

凱旋門賞2着ミニーホーク（牝3＝アイルランド）は123ポンド（14位タイ）のレーティングがつき、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS2着で120ポンドのカルパナ（牝4＝英国）を抜いて牝馬最上位で、牝馬のアローワンス3ポンドを加算すれば実質126ポンドとなる。愛セントレジャー覇者アルリファー（牡5＝アイルランド）は120ポンドで24位タイにランクインした。

英インターナショナルS覇者オンブズマン（牡4＝英国）が128ポンドで単独首位をキープしている。

23年はイクイノックス（牡6）が日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンカップ1着）で年間1位に輝いた。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。