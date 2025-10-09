「東京盃・Ｊｐｎ２」（９日、大井）

メンバー唯一の３歳馬で２番人気のヤマニンチェルキが、直線で鮮やかに突き抜けて交流重賞３連勝。「第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１」（１１月３日・船橋）への優先出走権をつかんだ。２着に４番人気のクロジシジョーが後方から追い込み、３着は３番人気のサンライズアムール。１番人気のドンアミティエは見せ場なく４着に敗れた。なお、スタート直後にトーセンサンダーが落馬、競走を中止した。

まさに電光石火の出世街道だ。速い流れに上手に乗ったヤマニンチェルキが、交流重賞３連勝の早業で初めての大井コースも攻略した。

エンテレケイアが飛び出し、マックスが追走。南関の白帽２騎が引っ張る速い流れ。１完歩目こそ遅れたが、二の脚に任せて好位へ。「きょうの（レース）傾向を見ていると前が残っているので、早めに前に付けるイメージで。すごく雰囲気が良く追走できました」と岩田望。直線入り口で２頭の間がパッと開くと、瞬時にそこへ突っ込んだ。あとは先に抜けたサンライズアムールの内から難なくパス。最後は２馬身差で決着をつけた。

昨年のチカッパに続く３歳馬Ｖ。前走で初コンビを組んで２連勝とした鞍上は、大井での重賞勝ちは２２年レディスプレリュード（プリティーチャンス）以来２勝目。「強い勝ち方でした。まだ３歳だし、きょうは斤量差もありましたから。古馬と同斤量になってどうか。自信を持って挑めるよう頑張りたい」と気合を入れた。

デビューからダートの短距離を使われ、前々走の門別、前走の佐賀と重賞２連勝。厩舎の先輩で砂重賞４勝のライオットガールを追いかける活躍ぶりに、「ややこしいところを出さず、普段の馬房からリラックスしています。いろいろなところで結果を出してくれて頼もしいですね」と中村師は胸を張る。あくまでも状態を確認してからとしたが、「勝てたので使うところはそこでしょうね」。あと１カ月を切った大舞台へ視線を向けた。