¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¥Ý¥ë¥È¤Ø¡¡DF¥¥ô¥£¥ª¥ë¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥¿¤â°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬ÉÔÍ×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×
¥Ý¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëDF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¥ë¡Ê25¡Ë¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØEvening Standard¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯Åß¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ô¥£¥ª¥ë¤ÏCB¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¤È¤¤¤¦Å´ÊÉ¥³¥ó¥Ó¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬Éé½ý¤·¤¿»þ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢·ê¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´¤¯µÕ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï»ä¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÎ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹¤¤´Ö°ÜÀÒ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤â»ä¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥¿¤â»ä¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔÍ×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ·èÃÇ¤Ï´°Á´¤Ë»ä¼«¿È¤Î¤â¤Î¤À¡£¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤È¥µ¥ê¥Ð¤¬ÀèÈ¯¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ä¼«¿È¤¬Èà¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¿¡Ë¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤òÁ´¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤ÎÌî¿´¤È¥×¥ì¥¤¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÍý²ò¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»ä¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤Î¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊª»ö¤¬ÁÇÁá¤¯¿Ê¤ó¤À¤è¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ô¥£¥ª¥ë¤À¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£