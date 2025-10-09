NMB48¡¦±ö·î´õ°Í²»¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¡É·ãÊÑ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¡¡¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤Î±ö·î´õ°Í²»¤¬9Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î·à¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÅ·»È¤Î¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¸ø±é¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¤«¤é¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡±ö·î¤Ï8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖNMB48 32ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È!!Ìó20Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¡ª¡Ô¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¡Õ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¸«´·¤ì¤º¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹!!!!¡×¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»Ñ¤Ç¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿±ö·î¡£¸ø±é¸å¡¢±ö·î´õ°Í²»¡¢ÃÓÅÄÅµ°¦¡¢À¾ÅÄÈÁ²Ö¡¢À¾ÅçÍü±û¡¢»°³û¤¯¤ë¤ß¡¢ÃæÀîÊþ¹á¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤«¤é¼¡´ü¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò·è¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤±¤Ç3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï1Ç¯¡£
¡¡±ö·î¤Ï¡ÖÎ©¸õÊä´ü´Ö¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤«¤é¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±ö·î¤Ï8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖNMB48 32ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È!!Ìó20Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ½é¤á¤Æ¡ª¡Ô¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¡Õ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¸«´·¤ì¤º¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹!!!!¡×¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ö·î¤Ï¡ÖÎ©¸õÊä´ü´Ö¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤«¤é¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£