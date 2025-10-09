特別史跡・特別名勝の小石川後楽園（東京・文京区後楽）が隣接する東京ドームシティと共同でライトアップする「夜間特別開園 秋の夜長の小石川後楽園」が１０日に開幕するのに先立ち、プレス内覧会が９日、開催された。

今年で３回目となる秋のライトアップは、琵琶湖の唐崎のマツを模した「一つ松」、不老長寿の願いが込められた「蓬莱島」、水面に月のように映し出される「円月橋」など、美しく照らされる。東門付近の「唐門」がプロジェクションマッピングのスクリーンになる。水戸藩時代の江戸の暮らしや風景を写し取った浮世絵の世界が映し出される。

江戸城下の宴を体感できる企画もあり、大江戸玉すだれ、江戸太神楽、神田囃子・寿囃子、紙切りなどの伝統芸能が日替わりで公演される。和の小物や紙提灯などのお土産や飲食販売もある。梅味のキャンディーの同名キャラクター「小梅ちゃん」（小石川出身）のスタンプラリーは色鮮やかで楽しめる。

小石川後楽園の鈴木弓センター長は「秋の紅葉は１１月から１２月と遅くなっており、暑さと寒さの間の今の時期がライトアップにちょうどいいんです」と話す。１０日から２０日まで１１日間の期間限定で開催される。