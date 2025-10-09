広末涼子の所属事務所、TBSの謝罪受けコメント 迅速な対応に感謝「報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます」
【モデルプレス＝2025/10/09】女優の広末涼子の所属事務所「株式会社R.H」の公式サイトが、10月9日に更新された。4日にTBSで放送された「オールスター後夜祭’25秋」をめぐるTBSからの謝罪を受け、コメントを発表した。
公式サイトでは「2025年10月4日に放送されたTBSテレビ『オールスター後夜祭’25』において、弊社所属タレント・広末涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました」と報告。「このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます」と感謝を記した。
また「今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます」と伝えている。
同番組の放送内容を巡っては、広末の所属事務所が6日付で、抗議と名誉回復措置を求める内容証明を送付。所属事務所の公式サイトでは、番組のクイズコーナーで扱われた内容に言及し「本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」と訴えていた。
これを受け、TBSは「今月4日放送の『オールスター後夜祭』において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」と謝罪した。（modelpress編集部）
【お知らせ】
2025年10月4日に放送されたTBSテレビ「オールスター後夜祭’25」において、弊社所属タレント・広末涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました。
このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます。
弊社としては、今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます。
2025年10月9日
◆広末涼子所属事務所、TBSの謝罪受けコメント
◆広末涼子、所属事務所がTBSに抗議
◆全文
