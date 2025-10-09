モラハラ義母「夫とのやり直しは無理」家出した嫁の発言に義母が豹変！その目的は孫だった？【作者に聞く】
疲れた1日の終わりにお家でのんびり漫画三昧。2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
漫画家・横山了一さん(@yokoyama_bancho)が手掛ける「どちらかの家庭が崩壊する漫画」。夫の浮気疑惑と義母との同居話に耐えきれず家を出た妻・ユイが、夫のシュウと義母・聡子とついに話し合う場面から物語は進む。最初は反省しているように見えた聡子だが、ユイが「シュウとやり直すイメージが湧かない」と告げると激昂。家族崩壊へと突き進む本作について、3巻の発売後あらためて注目を集める横山さんに話を聞いた。
■作者が語る「狂気の表情」の作り方
ユイではなく、孫のリエだけを連れ戻したいという聡子の真の狙いは、物語が進むにつれて明らかになっていく。この一筋縄ではいかない展開は、連載当初から考えていたものなのだろうか。横山さんは「初めから理想とする家族のメンバーからユイを除外していて、無意識に軽んじている部分があったのだと思う」と語る。話が進むにつれてそれがはっきりと現れてきた感じだと明かした。
また、読者から見ごたえがあると評判の聡子のアップの顔は「この心情ならきっとこんなひどい表情だろうという顔を作って(スマホで自身を撮影して)、それをなるべく忠実に再現した」という裏話も披露した。
子育てについて横山さんは「息子がまだ小さいときに娘が生まれて、2人をうまく見なければいけなくなったころが一番大変だった」と振り返る。娘に嫉妬して反抗的になった息子に手がかかったが、成長すると接しやすくなるものだと語った。
崩壊していく家族を通して、人と人との絆を描く本作。崩壊の行方とあわせて、家族のよさをぜひ感じてほしい。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
