遠方からでも行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキング！ 2位「ぐりーんふらわー牧場・大胡」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月2日、全国10〜60代の男女244人を対象に、遠方からでも行きたいと思う道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、「遠方からでも行きたいと思う『群馬県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「赤城山、前橋市街地も一望できる眺めの良い場所で、ポニーや羊などの動物ともふれあうことができるから」（40代女性／長崎県）、「カフェやアイス地元の産地のものが売ってたり、ソフトクリームが美味しそうなので選びました」（30代女性／愛知県）、「本格的な風車がシンボルで動物と触れ合え、牧場グルメも満喫できるから」（30代女性／北海道）、「広そうなので家族連れで楽しめそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「全国ランキングでも常に上位の“道の駅の横綱”。ブルーベリーや地ビール、手作りパン、ピザ工房などグルメが充実。広い公園もあり、家族連れから観光客まで満足度抜群」（50代男性／神奈川県）、「敷地全体が庭園のように美しく、四季折々の自然を満喫できる道の駅だと思います」（30代女性／愛知県）、「地ビール『KAWABA BEER』やフレッシュチーズ『KAWABA CHEESE』などがあるし、陶芸や木工体験、ブルーベリー摘み、川遊びなどアクティビティも充実しているから」（50代男性／広島県）、「『日本一の道の駅』と呼ばれるほど全国的に人気が高く、リピーターも多いスポット」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位：ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）／43票前橋市にある「道の駅 ぐりーんふらわー牧場・大胡」は、赤城山南麓の広大な敷地を利用した、牧歌的な雰囲気が魅力の道の駅です。新鮮な野菜や濃厚なソフトクリームなど、牧場ならではのグルメが人気で、地元農産物の直売所も充実しています。特産品のラベルには生産者の名前が記されており、安心して購入できるのもうれしいポイント。敷地内には、高さ22mの風車をはじめ、動物と触れ合えるスペースやアスレチック、バーベキュー場なども整備され、家族連れやカップルが一日中楽しめます。春には桜、夏にはシャクヤクなど、季節ごとに彩る花々も見どころ。自然とグルメの両方を満喫できる、のどかな癒しスポットです。
1位：川場田園プラザ（利根郡川場村）／57票川場村にある「川場田園プラザ」は、「関東好きな道の駅」ランキングで毎年上位に選ばれる人気スポットです。武尊山の麓に広がる自然豊かなエリアで、おいしいグルメとレジャーが楽しめます。地元産の新鮮な野菜や果物をはじめ、自家製のハム・ソーセージ工房、ビール工房、パン工房、地元食材を使ったレストランなど、“食のテーマパーク”のように魅力が満載。特に地ビールや飲むヨーグルトは、遠方から買いに来るファンも多い名物です。広い敷地内には芝生広場や遊具、ミニSL、ろくろ体験などもあり、子どもから大人までのんびりと過ごせます。豊かな自然に囲まれた空間で、グルメと癒しを満喫できるリゾートのような道の駅です。
回答者からは「全国ランキングでも常に上位の“道の駅の横綱”。ブルーベリーや地ビール、手作りパン、ピザ工房などグルメが充実。広い公園もあり、家族連れから観光客まで満足度抜群」（50代男性／神奈川県）、「敷地全体が庭園のように美しく、四季折々の自然を満喫できる道の駅だと思います」（30代女性／愛知県）、「地ビール『KAWABA BEER』やフレッシュチーズ『KAWABA CHEESE』などがあるし、陶芸や木工体験、ブルーベリー摘み、川遊びなどアクティビティも充実しているから」（50代男性／広島県）、「『日本一の道の駅』と呼ばれるほど全国的に人気が高く、リピーターも多いスポット」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
